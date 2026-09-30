В Литве заявили, что готовы платить за постоянное присутствие войск США на своей территории

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что страна готова покрыть расходы на постоянное размещение войск США и уже подняла этот вопрос перед американской стороной.

Об этом премьер сказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Синкявичюс заявил, что обсуждал этот вопрос со спецпредставителем президента США по Беларуси Джоном Коулом во время его визита в Вильнюс.

"Я сказал ему, что мы на самом деле хотели бы, чтобы американские войска были развернуты на постоянной основе, и мы готовы покрыть расходы, если это произойдет", – сказал глава правительства.

В настоящее время американские войска развернуты в Литве только на ротационной основе.

Синкявичюс также поблагодарил Соединенные Штаты за решение направить в страну новый контингент после завершения очередной ротации в июне, заявив, что этот шаг заставил Литву "чувствовать себя в большей безопасности" перед лицом "империалистических устремлений" соседней России.

По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, в рамках новой ротации два батальона американских солдат прибудут в Литву в конце октября.

В Польше, где готовятся к созданию первой постоянной базы американских войск, заявили, что предлагают выплачивать 15 тысяч долларов в год за каждого американского солдата, размещенного на польской территории, и покрывать расходы на инфраструктуру.

А президент Польши Кароль Навроцкий ранее заявил, что вопрос о создании американской базы в Польше "решен" и что объект будет называться "Форт Трамп".