Как Украина интегрируется в архитектуру безопасности ЕС и как облегчить этот путь

Среди шести кластеров переговоров о вступлении в ЕС Украина может говорить о своей "без пяти минут готовности к вступлению" только по одному – кластер № 6 "Международные отношения".

Он включает две главы – внешние отношения, а также международная и политика безопасности. По обеим главам отчет ЕС ставит Украине оценку "хорошо", то есть четверку по пятибалльной шкале.

О том, где есть пространство для дальнейшего сближения и есть ли у Украины понимание, что нужно делать, читайте в статье редакторов "Европейской правды" Сергея Сидоренко и Юрия Панченко из цикла публикаций "Кухня евроинтеграции" Миллиарды на оружие, вопреки нехватке доверия? Как Украина и ЕС строят общую внешнюю политику. Далее – краткое изложение статьи, подготовленной по результатам обсуждений чиновников, депутатов и экспертов в киевском "Еврохабе". Как и ранее, этот разговор проходил в режиме "не под запись", поэтому мы пересказываем его содержание, не называя имен.

В целом Украина выполнила почти все задачи по шестому кластеру. Потому что задач там было немного.

Именно поэтому, кстати, Украина хочет открыть этот кластер одним из первых.

Оценка по первой из двух глав кластера (№30, "Внешние отношения") говорит, что Украина "замерла". Имея очень высокую оценку три года подряд, Украина все эти годы показывает очень низкий уровень прогресса, лишь "на единицу". Мол, мы достигли потолка и выше прыгнуть не можем.

В отличие от этого, по второй главе кластера (№31, "Зарубежная, оборонная и политика безопасности"), где Украина тоже получила 4 балла, ситуация совсем другая.

Здесь третий год подряд отчет говорит о "хорошем прогрессе"... Но итоговая оценка по главе от этого не меняется. Как было 4 балла в 2023-м, так и остается в 2025-м. Хотя, например, Черногория дотянула до пятерки.

Различия, которые создали проблемы, являются показательными.

Например, Украина должна синхронизировать свои санкционные механизмы с европейскими.

Также Украина должна завершить имплементацию Римского статута. Первые попытки сделать это были неуклюжими, и хорошо, что их удалось остановить, но дальше в парламенте работа, похоже, замерла.

А вот проблему присоединения Украины к совместным решениям ЕС, похоже, удалось снять. Украина, по статистике Еврокомиссии, сейчас присоединяется к 99% резолюций Евросоюза.

Вступление в ЕС требует от кандидатов присоединяться не только к существующим форматам, но и к тем, которые только разворачиваются. В вопросах безопасности, по которым ЕС только "ищет себя" и формирует новые процедуры и правила, это особенно актуально.

Впрочем, Украина здесь не только отстает – наоборот, ЕС сам заинтересован максимально привлечь Украину к своим инициативам.

И, что особенно важно, здесь сотрудничество идет легко не только на уровне политиков, но и между бюрократами. Это крайне важно, потому что без общего видения, "умения говорить на одном профессиональном языке", любые общие интересы могут разбиться о бюрократические преграды.

То, насколько европейцы готовы к сотрудничеству с Украиной, доказало, в частности, развертывание новой инициативы SAFE (Security Action for Europe), которую государства ЕС утвердили в этом году.

Правда, для того, чтобы участвовать во всех европейских программах безопасности, Украина должна сначала выполнить ряд условий. В частности, обеспечить соблюдение европейских правил расходования бюджетных средств в ОПК, а также построить механизмы сотрудничества с ЕС в сфере инноваций.

"На самом деле в Европейском Союзе уже признают, что Украина является центром их безопасности. Сейчас это уже становится общепринятым фактом, европейские политики пришли к этому осознанию", – говорит один из участников встречи.

И все утверждения о "недостатке доверия" и о проблемах Украины магическим образом теряют вес, когда речь идет о сотрудничестве ВПК. Кстати, на дискуссии стало известно, что ЕС остается лидером по доверию среди международных партнеров Украины.

