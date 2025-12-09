Axios: США считают Европу главным препятствием для заключения "мирного" соглашения

Члены команды президента США Дональда Трампа пытаются отдалить украинского президента Владимира Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на него большее давление в своих попытках заключить соглашение о прекращении развязанной РФ войны против Украины.

Об этом порталу Axios рассказали неназванные украинские чиновники, пишет "Европейская правда".

Как отмечают американские и украинские официальные лица, администрация Трампа расценила визит Зеленского в Лондон, где тот встретился с лидерами Германии, Великобритании и Франции, как бесполезную попытку выиграть время в переговорах по мирному плану Трампа.

Украинские официальные лица заявили, что, по их мнению, США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров, чтобы более эффективно оказывать на него давление.

"Зеленский не может принимать такие радикальные решения без консультаций со своими ключевыми союзниками в Европе", – заявил украинский чиновник.

Также источники издания отмечают, что в то время как администрация Трампа давит на Зеленского, чтобы он действовал быстро, европейцы советуют ему проявлять осторожность и терпение.

Эта динамика вызывает ярость у некоторых в Белом доме, которые считают европейцев основным препятствием для заключения соглашения.

В публикации говорится, что после нескольких недель интенсивных дипломатических переговоров украинцы, как и раньше, считают, что некоторые аспекты текущего плана США являются благоприятными для Москвы и что США оказывают на Зеленского гораздо большее давление, чем на хозяина Кремля Владимира Путина.

В то же время один из американских чиновников утверждает, что США также оказывали давление на Путина, чтобы он смягчил свои требования.

Переговоры сосредоточились на двух вопросах: требовании России, чтобы Украина уступила весь Донбасс, и просьбе Украины о предоставлении США надежных гарантий безопасности для предотвращения будущей агрессии со стороны России.

По словам украинского чиновника, с точки зрения Киева предложение США ухудшилось после того, как члены команды Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели пятичасовую встречу с Путиным на прошлой неделе в Кремле.

Собеседник портала сказал, что Уиткофф и Кушнер, вероятно, хотели получить от Зеленского четкое "да", когда обсуждали с ним план во время двухчасового телефонного разговора в субботу.

"Сложилось впечатление, что США пытались разными способами продать нам желание России захватить весь Донбасс и что американцы хотели, чтобы Зеленский согласился со всем этим во время телефонного разговора", – рассказал источник.

Одновременно украинцы и европейцы обсуждают вопрос гарантий безопасности. Один из европейских чиновников заявил, что пока неясно, какую роль США готовы играть в обеспечении гарантий и чего они ожидают от европейских союзников.

Зеленский 8 декабря встречался в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, во время которой также состоялся онлайн-разговор с более широким кругом лидеров из "коалиции решительных", в частности Польшей.

Зеленский также рассказывал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств финализируют последнюю версию "мирного плана" ориентировочно во вторник.