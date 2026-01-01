Почти половина американцев не поддерживают действия Трампа в отношении войны в Украине

Почти половина американцев не поддерживают усилия президента США Дональда Трампа в отношении войны между Россией и Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса The Economist/YouGov, которые приводит The Hill.

На вопрос о поддержке "способа, которым Дональд Трамп решает ситуацию с Россией и Украиной", 49% респондентов ответили, что "несколько не одобряют" или "категорически не одобряют".

30% респондентов того же опроса заявили, что "несколько одобряют" или "решительно одобряют" действия Трампа, а 20% не были уверены в своем ответе.

В первый год второго срока Трампа его администрация настойчиво добивалась прекращения войны в Украине, но без особого успеха.

Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились в воскресенье в Мар-а-Лаго, и после встречи оба лидера заявили на совместной пресс-конференции, что был достигнут прогресс в отношении 20-пунктного мирного предложения, которое поддерживает Зеленский.

В опросе The Economist/YouGov 27% респондентов заявили, что, по их мнению, на данный момент Россия имеет преимущество в войне, 6% считали, что преимущество на стороне Украины, а 44% не могли определить, кто имел преимущество. 24% респондентов не были уверены, какая сторона имеет преимущество.

Опрос The Economist/YouGov проводился с 26 по 29 декабря, в нем приняли участие 1550 респондентов. Погрешность составляет 3,6 процентного пункта.

Напомним, после встречи с президентом США в Мар-а-Лаго в воскресенье Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп пообещал ему помощь со средствами для ПВО.

Кроме того, Зеленский считает, что визит президента США Дональда Трампа в Украину был бы полезен, особенно если бы глава Белого дома прилетел самолетом непосредственно в Украину.