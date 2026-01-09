Трамп допустил, что, возможно, придется выбирать между Гренландией и сохранением НАТО

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

Об этом он сказал в интервью для The New York Times, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, что для него является приоритетом – приобретение Гренландии или сохранение НАТО, Трамп отказался давать прямой ответ, но признал, что "это может быть выбор". Он четко дал понять, что трансатлантический альянс практически бесполезен без США в его центре.

В ответ на вопрос, почему ему нужно владеть Гренландией, Трамп сказал, что "это психологически необходимо для успеха".

"Я думаю, что собственность дает вам то, чего вы не можете достичь, независимо от того, идет ли речь об аренде или о договоре. Собственность дает вам то, чего вы не можете получить, просто подписав документ", – подчеркнул президент США.

Из разговора стало понятно, что, по мнению Трампа, суверенитет и национальные границы менее важны, чем особая роль, которую играют Соединенные Штаты как защитник Запада, подчеркивает издание.

Трамп также утверждал, что он единственный оказался способным убедить страны НАТО тратить 5% валового внутреннего продукта на оборону.

"Я думаю, что мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они наладили ситуацию. Именно я заставил их тратить больше, знаете, больше ВВП на НАТО. Но если посмотреть на НАТО, то, могу вам сказать, Россия совсем не беспокоится ни о какой другой стране, кроме нас", – заявил президент США.

В этом же интервью Трамп сказал, что его полномочия как главнокомандующего ограничиваются только его "собственной моралью", а не международным правом.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский Союз обсуждает, какой будет реакция, если угрозы американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии окажутся реальными.

