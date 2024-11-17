Шольц защищает свой звонок Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц защитил свой телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным от критики со стороны Украины и оппозиции.

Об этом. Как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По словам Шольца, во время звонка было важно дать понять Путину, "что он не может рассчитывать на то, что поддержка Украины со стороны Германии, Европы и многих других стран мира уменьшится". Свое заявление он сделал сегодня перед отъездом на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

Он однако признал, что позиция Путина относительно войны не изменилась.

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Шольц, которого цитирует также Укринформ, привел еще один аргумент в защиту своего звонка в Москву: он считает плохой идею, если бы состоялся разговор между избранным президентом США и главой Кремля и не было разговора между Путиным и главой правительства важного европейского государства.

"Мы не должны питать иллюзий и быть наивными. Россия и ее президент начали эту войну, ... они готовы рисковать ресурсами, в том числе своими людьми, для осуществления плана захватить Украину, отобрать у нее суверенитет и демократию. Мы не можем этого позволить и не позволим. Поэтому важно дать сегодня понять, что мы не прекратим нашу поддержку. Со стороны России было бы иллюзией думать, что Украина в будущем не сможет рассчитывать на нашу поддержку", – заявил Шольц.

"Ни одно решение не будет принято за спиной Украины", – добавил немецкий канцлер.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры". В то же время премьер Канады Джастин Трюдо поддержал Шольца.

Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

В то же время, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выступил в защиту такого решения канцлера.