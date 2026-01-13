Фон дер Ляйен заявила, что новые санкции ЕС против Ирана будут быстро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует быстро предложить новые санкции в связи с репрессиями против протестующих в Иране.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что рост числа жертв в Иране является ужасным. Она осудила чрезмерное применение силы против протестующих и постоянное ограничение их свободы.

"В тесном сотрудничестве с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас будут быстро предложены дополнительные санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии. Мы поддерживаем народ Ирана, который мужественно борется за свою свободу", – написала фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил 13 января, что в связи с насилием против протестующих в Иране ЕС разрабатывает новые санкции против Тегерана.

Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления там антиправительственных протестов.

А посол США в Израиле Майк Гакаби заявил, что Соединенные Штаты не планируют военную атаку против Ирана, но признал, что эти планы могут измениться, поскольку терпение президента не безгранично.