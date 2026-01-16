Арктическое командование Дании пригласило США к участию в военных учениях в Гренландии

Объединенное арктическое командование, являющееся органом Министерства обороны Дании, пригласило Соединенные Штаты принять участие в военных учениях в Гренландии, к которым готовятся европейские союзники по НАТО.

Об этом сообщает датский общественный вещатель DR.

Руководитель Арктического командования генерал-майор Сёрен Андерсон заявил, что направил США приглашение присоединиться к военным учениям в Гренландии, а теперь ожидает официального ответа от Вашингтона.

Также Андерсон сообщил, что рядом с Гренландией в настоящее время не наблюдаются китайские или российские корабли. Об их присутствии неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, аргументируя этим свое желание взять под контроль арктический остров.

Как сообщалось, на этой неделе ряд европейских стран объявили об отправке своих офицеров в Гренландию, где они должны провести планирование дальнейших совместных военных учений.

В Минобороны Германии сообщили, что разведывательная миссия европейцев в Гренландии имеет целью определить, можно ли в дальнейшем развернуть истребители Eurofighter и военные корабли для защиты острова.

В то же время в Белом доме заявили, что военная миссия европейцев не повлияет на планы Трампа в отношении Гренландии.