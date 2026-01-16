В Германии рассказали, что европейцы планируют развернуть в Гренландии

Представитель Министерства обороны Германии заявил, что разведывательная миссия европейцев в Гренландии имеет целью определить, можно ли в дальнейшем развернуть истребители Eurofighter и военные корабли для защиты острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило DW.

Представитель Минобороны Германии в комментарии журналистам сказал, что нынешнее развертывание военных из европейских стран-членов НАТО нацелено на разведку и планирование дальнейшей оборонной миссии.

"Речь идет о том, чтобы выяснить, является ли Арктика безопасной и в какой степени мы можем внести свой вклад в это вместе с нашими партнерами по НАТО", – сказал представитель.

После получения оценки союзники определятся, какие военные средства стоит развернуть в Гренландии. По словам немецкого представителя, речь идет о фрегатах и истребителях.

"Это включает планирование учений, например, с использованием морского патрульного самолета P-8 Poseidon, развертывание фрегатов или других военно-морских подразделений для морского наблюдения, а также возможное развертывание истребителей Eurofighter", – добавил он.

Накануне стало известно, что Германия направила 13 военнослужащих в Гренландию для участия в многонациональной разведывательной миссии по приглашению Дании.

15 января президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал, что военная миссия европейских стран в Гренландии "будет усилена" наземными, воздушными и морскими ресурсами в ближайшие дни.

В то же время в Белом доме заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.