В Германии рассказали, что европейцы планируют развернуть в Гренландии
Представитель Министерства обороны Германии заявил, что разведывательная миссия европейцев в Гренландии имеет целью определить, можно ли в дальнейшем развернуть истребители Eurofighter и военные корабли для защиты острова.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило DW.
Представитель Минобороны Германии в комментарии журналистам сказал, что нынешнее развертывание военных из европейских стран-членов НАТО нацелено на разведку и планирование дальнейшей оборонной миссии.
"Речь идет о том, чтобы выяснить, является ли Арктика безопасной и в какой степени мы можем внести свой вклад в это вместе с нашими партнерами по НАТО", – сказал представитель.
После получения оценки союзники определятся, какие военные средства стоит развернуть в Гренландии. По словам немецкого представителя, речь идет о фрегатах и истребителях.
"Это включает планирование учений, например, с использованием морского патрульного самолета P-8 Poseidon, развертывание фрегатов или других военно-морских подразделений для морского наблюдения, а также возможное развертывание истребителей Eurofighter", – добавил он.
Накануне стало известно, что Германия направила 13 военнослужащих в Гренландию для участия в многонациональной разведывательной миссии по приглашению Дании.
15 января президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал, что военная миссия европейских стран в Гренландии "будет усилена" наземными, воздушными и морскими ресурсами в ближайшие дни.
В то же время в Белом доме заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.