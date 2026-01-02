В Чехии оппозиция требует отставки спикера за антиукраинскую новогоднюю речь

В Чехии оппозиционные партии хотят провести голосование в Палате депутатов (нижняя палата парламента) по отставке ее председателя Томио Окамуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

Сбор подписей, необходимых для подачи предложения, начнется на следующей неделе, сообщил председатель партии "Пираты" Зденек Гржиб.

"Вместе с другими оппозиционными партиями на следующей неделе Пираты начнут собирать подписи, необходимые для обсуждения его отставки в Палате депутатов", – сказал он.

Окамура подвергся критике со стороны оппозиционных партий Палаты из-за своей антиукраинской новогодней речи.

Руководство партии бывшего премьера Петра Фиалы ODS заявило в пятницу, что хочет обсудить его заявления в Палате.

"ODS совместно инициирует переговоры по поводу неприемлемых заявлений Томио Окамуры в Палате депутатов Чешской Республики и поддержит предложение о его увольнении", – заявило руководство ODS.

По мнению ODS, эта речь является примером неприемлемых манипуляций и запугивания. "Заявление о Третьей мировой войне, которой должен быть заинтересован Брюссель, наносит фундаментальный ущерб Чешской Республике", – заявила ODS. Оскорбление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую Окамура назвал сумасшедшей, также является неприемлемым, считает ODS. Кабинет министров должен дистанцироваться от этих заявлений, поскольку он несет наибольшую ответственность за внешнюю политику, считает партия.

Партия "Мэры и независимые" (STAN) также хочет подготовить резолюцию, которой палата дистанцируется от этих заявлений. Председатель STAN Вит Ракушан написал в сети X, что позорные заявления Окамуры являются ответственностью всего правительства и позором для Чешской Республики.

Лидер Народной партии Марек Выборный считает, что "колаборационистские заявления" Окамуры вызывают одобрение Кремля, но вредят всей Чехии.

Заместитель председателя TOP 09 Марек Жэнишек в связи с речью говорит о "ведре российской ненависти". По его мнению, ни один демократический депутат не должен терпеть такое поведение. "Это противоречит всем интересам Чехии – это чистая российская пропаганда. Опомнитесь, ради Бога", – сказал он депутатам коалиции.

Оппозиционные партии не имеют позитивных тем, с помощью которых они могли бы улучшить уровень жизни граждан, ответил Окамура на вопрос ČTK об инициативе оппозиции.

В своей речи Окамура, среди прочего, выступил против предоставления оружия Украине. Его слова против Украины и руководства украинского государства уже в четверг были названы недостойными и абсолютно неприемлемыми послом Украины в Чехии Василием Зваричем.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в сети X, что Окамура, неоднократно оскорбляя Украину и украинцев, которые уже четвертый год защищаются от российской агрессии, на самом деле наносит ущерб и приносит позор прежде всего Чехии и чехам. В то же время он заверил, что украинцы глубоко благодарны чешскому народу и его представителям за всю помощь и поддержку в трудные времена.