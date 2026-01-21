Трамп в Давосе: Европа движется не в том направлении

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Европа "движется в неправильном направлении".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в своей речи.

Подводя итоги достижений американской экономики за последний год, Трамп обратился к европейцам со словами о том, что они могли бы следовать примеру США, однако, по его словам, "некоторые места в Европе уже не узнать".

Он повторил, что не узнает Европу в "негативном смысле".

"Это в очень негативном смысле. Я люблю Европу и хочу, чтобы Европа процветала, но она движется не в правильном направлении", – продолжил Трамп.

Он раскритиковал развитие современной западной экономики, сосредоточенное на государственных расходах, массовой миграции и зеленом переходе.

"В последние десятилетия в Вашингтоне и европейских столицах стало общепринятым, что единственный способ развития современной западной экономики – это постоянное увеличение государственных расходов, неконтролируемая массовая миграция и бесконечные иностранные импортные поставки. Был достигнут консенсус, что так называемые грязные работы и тяжелая промышленность должны быть перенесены в другие страны, и что доступная энергия должна быть заменена "Зеленой новой аферой", – сказал американский президент, отметив, что такая политика "вредит Европе".

Напомним, президент США прилетел на форум в Давосе с опозданием, поскольку его самолет был вынужден вернуться на базу Эндрюс после того, как вскоре после взлета возникли проблемы с электрооборудованием.

Из-за этого, в частности, была отменена его встреча с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Мерц надеялся на встречу с Трампом в Давосе в попытке смягчить напряжение, возникшее из-за претензий США на Гренландию.