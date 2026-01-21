Германия об ударах РФ по украинской энергетике в морозы: "Это – военные преступления"
В правительстве Германии назвали военными преступлениями системные удары РФ по украинской энергосистеме и объектам теплоснабжения, которые угрожают гуманитарной катастрофой в крупных городах.
Как сообщает AFP, пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции сказал спикер правительства Германии Штефан Корнелиус.
Спикер осудил удары России по объектам украинской энергосистемы, которые усугубили дефицит электроэнергии и оставили тысячи домов без отопления в суровые морозы.
"Путин использует холод как оружие. Его действия – очень бесчеловечные и недостойные... По нашему мнению, в этом случае Россия совершает военные преступления. Германия – решительно на стороне Украины", – отметил представитель немецкого правительства.
Вопрос дополнительной энергетической помощи для Украины за последние дни стал предметом разговоров украинских чиновников с рядом партнеров.
Нидерланды срочно выделили дополнительные 23 млн евро на энергетическую помощь Украине, Дания – дополнительные 20 млн евро.
Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что Киев на следующей неделе получит две мини-ТЭЦ от Германии.