ЕС передает Украине генераторы на 3,7 млн евро

Европейская комиссия объявила о передаче 447 резервных генераторов на сумму 3,7 млн евро из стратегических резервов ЕС для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб в Украине.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Генераторы из стратегических резервов rescEU, расположенных в Польше, будут распределены Министерством развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с Украинским Красным Крестом среди наиболее пострадавших общин.

Эта поставка призвана удовлетворить насущные потребности и основана на постоянной поддержке ЕС в сфере энергетической устойчивости Украины.

С момента начала полномасштабного вторжения России ЕС направил в Украину почти 10 тысяч генераторов в рамках Механизма гражданской защиты (UCPM).

"Постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины намеренно лишают гражданское население тепла, света и основных услуг посреди суровой зимы. Они имеют целью сломить украинский дух. Но они потерпят поражение. Европа реагирует действиями, а не словами. Новая партия генераторов уже в пути, добавляясь к более чем 9 500 генераторам, предоставленным ЕС", – сказала еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Аджа Лябиб.

Сообщалось также, что решением премьер-министра Польши Дональда Туска в ближайшие дни в Украину будет доставлено 379 генераторов электроэнергии и 18 обогревателей из Государственного агентства стратегических резервов.

Между тем в правительстве Литвы сообщили о срочной передаче Украине 90 генераторов стоимостью более 2 млн евро.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.