СМИ: Франция взяла под стражу капитана российского танкера, задержанного накануне

Прокуратура французского города Марсель взяла под стражу капитана российского танкера "теневого флота" Grinch, который Франция перехватила в четверг, 22 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Прокурор Марселя Николя Бессон объявил, что капитан индийского происхождения нефтяного танкера Grinch, подозреваемый в принадлежности к российскому "теневому флоту", был взят под стражу поздно вечером в субботу, 24 января.

Само судно передали в распоряжение прокурора Марселя. Капитана и экипаж танкера ожидает допрос.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, предварительное расследование было начато 22 января. Его поручили Исследовательскому отделу морской жандармерии в Тулоне, совместно с Центром безопасности судов в Марселе.

Как стало известно, 22 января Франция задержала российский танкер, принадлежащий к "теневому флоту" РФ.

Подсанкционное судно Grinch под флагом Коморских островов отправилось из российского Мурманска в начале января.

Задержание французские ВМС осуществили в море Альборан – западной части Средиземного моря, прилегающей к проливу Гибралтар на востоке – по подозрению в использовании фальшивого флага. В операции также принимали участие ВМС Великобритании.

Grinch часто перевозил нефть в порты Китая и Индии. Судно находится под санкциями Великобритании и ЕС.