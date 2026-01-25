Бабиш поставил точку в вопросе продажи Украине чешских самолетов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш окончательно отверг возможность продажи Украине чешских самолетов L-159.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило чешское издание Idnes.

Вопрос возможной продажи Украине легких штурмовиков L-159 стал темой политических дебатов в Чехии в течение последних нескольких недель.

Чешский премьер-министр назвал эти споры "искусственно созданными" и заявил, что вопрос является закрытым.

"Нет L-159 и не будет L-159. Это закрытый вопрос", – сказал Бабиш.

Глава правительства также раскритиковал начальника Генштаба чешских Вооруженных Сил Карела Ржеку. Тот накануне заявил, что поставка самолетов Украине возможна, ведь не повредит обороноспособности Чехии.

О том, что эти штурмовики необходимы армии, заявлял министр обороны Яромир Зуна. Этим он аргументировал отказ правительства продать самолеты Киеву.

Президент Чехии Петр Павел, который на прошлой неделе посетил Украину, заявил, что возможная продажа четырех самолетов L-159 Украине не подорвет оборонные возможности страны.

Премьер-министр Андрей Бабиш тогда утверждал, что эта дискуссия "не имеет смысла", ведь предыдущее правительство также выступало против продажи самолетов Украине.

