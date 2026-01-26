В блоке Мерца настроены скептически по поводу вступления Украины в ЕС

В Христианско-социальном союзе, сестринской партии Христианско-демократического союза немецкого канцлера Фридриха Мерца говорят о скептических настроениях по поводу вступления Украины в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Мы колеблемся, потому что, естественно, видим, что это полностью изменит характер ЕС", – заявил лидер партии Маркус Зёдер после заседания исполнительного комитета ХСС в Мюнхене.

Если идея более тесной институциональной интеграции Украины с Европой когда-нибудь будет рассмотрена, то для этого понадобится фундаментальный и совершенно новый реформаторский договор для Европы, считает он.

По мнению Зёдера, нынешние структуры ЕС не будут достаточными для реализации расширения за счет Украины. Он привел в пример сельское хозяйство, но отметил, что это не сработает и в других сферах – "отсюда и большая неохота".

Это не означает, что двери для Украины полностью закрыты, но в таком случае Европе придется полностью реструктуризироваться, отметил Зёдер.

Напомним, президент Еврокомиссии заявила, что ЕС и США близки к соглашению о "плане процветания" для Украины, который основан на пяти столпах: производительность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на неформальном саммите ЕС лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает членство Украины в Евросоюзе до 2027 года.