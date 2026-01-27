Генерал Бундесвера готовит Германию к нападению России через два-три года

Руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение двух-трех лет, а Германия будет в эпицентре событий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью газете Times.

Функе рассказал журналистам, что, по его мнению, по худшему сценарию возможной атаки РФ на НАТО, одной из главных проблем станет логистика.

По словам генерала, речь идет о том, что десятки тысяч солдат союзников нужно переправить на передовую в то время, как главные автомобильные и железнодорожные маршруты могут оказаться поврежденными в результате российских саботажей, кибератак и, возможно, ракетных ударов большой дальности.

Кроме того, потенциальной проблемой может оказаться огромное количество раненых, которое переполнит больницы Германии в масштабах, соответствующих "самым мрачным дням" пандемии коронавируса.

Бундесвер имеет пять собственных больниц вместимостью 1800 коек, которые быстро будут перегружены. Именно поэтому Командование поддержки вооруженных сил Германии и федеральное министерство здравоохранения разделили сеть гражданских больниц на четыре секции, которые можно зарезервировать для раненых в кризисной ситуации.

"В то время как в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но управляемое количество раненых, теперь мне приходится планировать возможность получения тысячи раненых в день. Чем внимательнее на это смотришь, тем сложнее это становится и тем труднее это представить", – рассказывает военный.

По его словам, наиболее уязвимой частью обороны Германии при потенциальном российском нападении будет логистика.

"Для нас важно сохранить Германию как логистический центр и как можно дольше управлять линиями снабжения как можно более плавно, а это означает, что если один маршрут выйдет из строя, мы будем иметь возможность использовать другие", – добавляет Функе.

Командование Функе, которое было создано в результате масштабной реорганизации немецких вооруженных сил в прошлом году, сейчас разрабатывает современную версию сложной системы времен Холодной войны для реквизиции (изъятия. – Ред.) грузовиков, вагонов, продовольствия и личного состава в колоссальных масштабах.

Генерал инициировал "резервные" соглашения с национальным железнодорожным оператором Deutsche Bahn, согласно которым он должен поставлять поезда для перевозки военной техники в течение трех дней после уведомления.

Еще одной сложностью является немецкая правовая система, рассказывает Функе. Определенные военные меры могут быть задействованы только при условии, что две трети депутатов проголосуют за объявление "состояния напряженности" или "состояния национальной обороны", что далеко не просто для парламента, где более трети мест занимают радикальные левые и дружественные к России ультраправые.

Аналитики предупреждают, что стране может понадобиться слишком много времени, чтобы выйти из мирного режима в условиях быстротечного кризиса. Генерал Бундесвера добавил, что жесткое разделение между миром и войной является устаревшим наследием XX века, со времен, когда гибридная война не достигла того уровня, который наблюдается сегодня.

Напомним, в декабре, вслед за Бундестагом, верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, одобрила закон о модернизации военной службы.

Ранее министр обороны страны Борис Писториус выразил ожидание, что в этом году Бундесверу удастся завербовать 20 тысяч добровольцев в связи с реформой военной службы.

В январе Бундесвер начал рассылать анкеты 18-летним для прохождения отбора на военную службу.