Фермеры съехались на тракторах в Париж, протестуя против скандального торгового соглашения

Французские фермеры во вторник второй раз за неделю въехали на тракторах в Париж, чтобы выразить протест против торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Протесты во Франции против соглашения с блоком стран Южной Америки продолжаются уже несколько месяцев.

Демонстрация во вторник была организована FNSEA, одним из крупнейших сельскохозяйственных профсоюзов Франции.

Другой сельскохозяйственный профсоюз, Coordination Rurale, уже в прошлый четверг провел неожиданную демонстрацию, стянув тракторы под Эйфелеву башню и Триумфальную арку.

Парижская полиция оценила количество тракторов на демонстрации во вторник примерно в 350. Одна колонна тракторов снова собралась у Триумфальной арки, а другая прибыла к зданию французского парламента.

Напомним, 9 января послы страны-членов ЕС дали зеленый свет подписанию соглашения с южноамериканским блоком МЕРКОСУР после более 25 лет переговоров.

Чтобы убедить страны голосовать за соглашение, Еврокомиссия представила дополнительные меры для фермеров.

Дополнительных гарантий добивалась премьер Италии. Зеленый свет от Рима фактически обеспечил достаточное количество голосов для принятия соглашения, подписание которого блокировалось из-за внутренних разногласий между странами ЕС.

