ЕС и Индия заключили "историческое" соглашение о свободной торговле

Европейский Союз и Индия после почти двадцати лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Еврокомиссии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта сейчас находятся с визитом в Нью-Дели, где вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди согласовали окончательный проект соглашения.

"Мы создали зону свободной торговли для 2 миллиардов человек, и обе стороны намерены получить экономическую выгоду. Мы послали миру сигнал, что сотрудничество на основе правил все еще дает отличные результаты", – заявила глава Еврокомиссии.

Соглашение, среди прочего, предусматривает постепенное снижение индийских тарифов на автомобили из ЕС – со 110% до 10%. Пошлины, достигающие 44% на машиностроение, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты из ЕС, будут в основном отменены.

Стороны договорились об отмене или уменьшении экспортных пошлин на агропродовольственную продукцию из ЕС, что открывает огромный рынок для европейских фермеров.

Кроме того, соглашение предоставит компаниям ЕС привилегированный доступ к индийскому рынку услуг, включая ключевые сектора, такие как финансовые услуги и морской транспорт.

Церемония подписания документа ожидается во вторник, 27 января, во время визита должностных лиц ЕС в Индию.

В дальнейшем соглашение должно быть одобрено Советом ЕС, а также Европейским парламентом. Парламент Индии должен его ратифицировать.

Как сообщалось ранее, ЕС и Индия также достигнут договоренностей о сотрудничестве в таких сферах, как морская безопасность, кибербезопасность и борьба с терроризмом, что является возможной предпосылкой для совместного производства военной техники.

Нью-Дели, который десятилетиями полагался на Москву в поставках ключевого военного оборудования, в последние годы пытался уменьшить свою зависимость от России, диверсифицируя импорт и развивая собственную внутреннюю производственную базу. Европа делает подобные шаги в отношении США.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.