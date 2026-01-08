СМИ: Польша завершает переговоры с ЕС о получении 44 млрд евро на перевооружение

Переговоры Польши с Европейской комиссией относительно польского плана использования почти 44 млрд евро по программе займов SAFE приближаются к концу.

Об этом стало известно RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По данным радиостанции, в четверг делегация Еврокомиссии проводит в Варшаве переговоры по этому вопросу.

В конце ноября Польша подала на утверждение ЕК 139 проектов на сумму почти 44 млрд евро. Речь идет, например, о мерах, связанных с "Восточным щитом", дозаправкой в воздухе или безопасностью Балтийского моря.

Вся программа Европейского Союза SAFE составляет 150 млрд евро, и Польша будет ее крупнейшим бенефициаром.

Четверговые переговоры с ЕК касаются окончательного утверждения польского плана. Польские власти прислали в Брюссель перед праздниками план с поправками к проектам. Дипломат ЕС сообщил, что "поправок было немного и они имели скорее косметический характер".

По информации RMF FM, ЕК должна завершить свою оценку в этом месяце.

Ранее сообщалось, что Польша потратит значительную часть средств из программы SAFE на собственное перевооружение, а не на совместные закупки с союзниками.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инициатива SAFE имеет решающее значение для военной безопасности Польши, а также даст мощный импульс экономике страны.

Он сказал, что 43,7 млрд евро помогут финансировать закупку дронов и запланированный страной проект обороны "Восточный щит" вдоль границы с Беларусью и Россией.