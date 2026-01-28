СМИ: Германия и Франция спорят о кредите для Украины на 90 млрд евро

Среди стран Европейского Союза продолжаются споры об условиях совместного заимствования для Украины на сумму 90 млрд евро, в частности о том, на какое вооружение будут тратить эти средства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico.

По данным источников, некоторые европейские страны, во главе с Францией, хотят, чтобы Украина покупала оружие преимущественно оборонных промышленных предприятий ЕС.

Группа из 19 других стран, включая Германию и Нидерланды, предлагает, чтобы Киев также имел возможность покупать необходимые системы из-за пределов ЕС, если в этом будет необходимость.

Кроме того, Берлин предлагает привязать расходы стран-членов на кредит к уровню двусторонней поддержки, которую они уже предоставили Украине. Это означает, что государства, предоставившие наибольшую помощь, смогут получить преимущества в распределении финансовой нагрузки.

Германия остается крупнейшим донором для Украины среди европейских стран. Согласно данным отслеживания поддержки Кильского института, с 2022 года страна выделила 19,7 млрд евро на военную помощь.

Между тем Франция выделила 5,9 млрд евро, а Италия – только 1,7 млрд евро.

По данным источников, по этому предложению Берлина согласия среди стран нет. Отдельно рассматривается вопрос о том, на какое оружие можно будет тратить средства.

Если Украина столкнется с ограничениями на покупку ключевого оружия, такого как системы противовоздушной обороны, которые труднодоступны в ЕС, это может затормозить ее военные усилия.

Среди большинства стран есть согласие по предложению привлечь вооружение, которое производят в Великобритании, к контрактам, которые будут финансироваться за счет займа ЕС.

Согласно первоначальному предложению Комиссии, Украина уже может покупать в США определенное оружие, если оно недоступно в ЕС.

Этот вопрос должны рассмотреть послы стран на встрече в среду, 28 января.

Напомним, в ночь на 19 декабря саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро.

Решение приняли после того, как ЕС отказался от варианта "репарационного займа" в связи с оппозицией Бельгии, на чьей территории находится большинство замороженных в Европе российских активов.

Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в этой схеме.

Читайте больше в статье: План действий на 90 млрд евро: как ЕС готовит помощь Украине и что будет требовать от Киева.