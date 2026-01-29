Как соседние страны ЕС помогают национальным меньшинствам и что может перенять Украина

В контексте полноценного открытия переговорных кластеров между Украиной и ЕС актуальным остается вопрос преодоления венгерского вето.

Многие эксперты и политологи проявляют сдержанный оптимизм, полагаясь на апрельские выборы в Венгрии, которые могут кардинально или существенно изменить власть в Будапеште, а следовательно, и отношение этого государства к Украине и перспективам нашей евроинтеграции.

Впрочем, полагаться исключительно на переменный фактор смены власти в Венгрии было бы недальновидно, считает украинский писатель Андрей Любка и призывает уже сейчас строить собственную комплексную политику в отношении нацменьшинств.

Подробнее – в его колонке Защитить нацменьшинства, усилить единство: что подсказывает Украине опыт стран-соседок из ЕС. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что каждая из центральноевропейских стран – не без ошибок и трудностей – наработала собственную практику защиты прав национальных меньшинств.

Такую, которая не только удовлетворяет требования самих меньшинств и их "материнских" соседних стран, но и соответствует действительно высоким европейским стандартам.

"Если подытожить этот опыт, то для Украины потенциально полезными могут быть два важных инструмента", – пишет Андрей Любка.

Первый – введение института представительства национальных меньшинств в Верховной Раде.

Например, в венгерском и румынском парламентах, по словам украинского писателя, есть представительства официально зарегистрированных/признанных национальных меньшинств.

В Венгрии это фактически депутат венгерского парламента без права голоса, но с правом полноценной работы в парламенте, включая право выступления, а в Румынии этот представитель еще и имеет право голоса.

Зато Словакия, как отмечает автор колонки, привержена чистой пропорциональной системе.

"Для Украины такая прогрессивная модель представительства национальных меньшинств в Верховной Раде позволила бы эффективно защищать их интересы и в то же время формировать лояльность национальных меньшинств к Украинскому государству путем привлечения к принятию ключевых решений жизнедеятельности не только меньшинства, но и нашей общей страны", – отмечает украинский писатель.

Он считает, что это позволило бы наконец положить конец политическим манипуляциям настроениями и электоральными симпатиями нацменьшинств.

Ведь за годы независимости представители различных национальных меньшинств избирались в ВР через мажоритарные округа или партийные списки, но в итоге избранный депутат часто руководствовался партийной логикой, а не интересами меньшинства.

А второй инструмент – создание механизмов постоянного финансирования обеспечения прав национальных меньшинств из государственного бюджета Украины в сотрудничестве с самоуправлением самих меньшинств.

В Украине, по словам Любки, уже действует похожая практика, но ключевое отличие от соседей до сих пор сохраняется – отсутствие непосредственного привлечения организаций национальных меньшинств.

Автор колонки отмечает, что у наших европейских соседей сами нацменьшинства являются распорядителями средств, учредителями специализированных учебных заведений и СМИ.

Подводя итог, украинский писатель отмечает, что в вопросе национальных меньшинств Украине следует руководствоваться логикой не "тушения пожаров" и удовлетворения ситуативных или политически мотивированных требований, а выстроить собственную комплексную политику в этой сфере с учетом положительного опыта наших центральноевропейских соседей.

Подробнее – в колонке Андрея Любки Защитить нацменьшинства, усилить единство: что подсказывает Украине опыт стран-соседок из ЕС.