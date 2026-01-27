Зеленский после разговора со Стармером надеется на укрепление ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил о надежде на новые результаты в укреплении украинской противовоздушной обороны по итогам переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером.

Об этом он рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава государства поблагодарил Стармера за сочувствие в связи с продолжающимися российскими атаками на гражданские и энергетические объекты, а также отметил практическую роль Лондона в поддержке энергосистемы.

"Британия помогает не только словами, но и реальными пакетами энергетической помощи. Ценим уже принятые решения и надеемся, что наши обсуждения по укреплению ПВО тоже принесут результат", – отметил Зеленский.

Часть разговора лидеры посвятили дипломатическим усилиям и переговорному процессу.

"Встречи в Эмиратах были конструктивными, и уже на этой неделе будет продолжение диалога. Украина хочет закончить эту войну как можно скорее и готова работать 24/7 для достижения достойного мира. Такая же готовность должна быть со стороны России", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 23-24 января 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся первый за долгое время раунд трехсторонних встреч с участием представителей Украины, США и России.

26 января Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.