В Еврокомиссии говорят о значительном росте количества депортаций из ЕС

Европейская комиссия прогнозирует значительное увеличение количества депортаций из Европейского Союза за прошлый год.

Об этом заявил комиссар ЕС по внутренним делам Магнус Бруннер в интервью Welt am Sonntag, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"В первых трех кварталах года уровень депортаций вырос с 19% в 2023 году до 27% в 2025 году. Это означает, что в 2025 году мы ожидаем самый высокий уровень депортаций с 2019 года", – заявил Магнус Бруннер. Однако этого "далеко не достаточно", добавил он.

Комиссар ЕС заявил, что с нелегальными иммигрантами нужно бороться на всех фронтах: "Это означает последовательную депортацию тех, кто утратил право оставаться в ЕС".

Это также означает "быстрое отклонение заявлений лиц, которые имеют мало шансов на получение убежища", и "тесное сотрудничество с третьими странами, чтобы люди вообще не отправлялись в опасные путешествия".

В начале декабря министры внутренних дел стран-членов ЕС, также под давлением Германии, договорились о дальнейшем ужесточении миграционного и убежищного законодательства. Среди прочего, они хотят усилить давление на отклоненных просителей убежища и более эффективно осуществлять депортации. Соответственно, регулирование имеет целью создать возможность для установления центров возвращения в третьих странах за пределами ЕС. Эти так называемые центры возвращения будут принимать искателей убежища, которые должны покинуть страну, но не могут быть депортированы в свою страну или страну происхождения.

Частью соглашения является также "фонд солидарности" на 2026 год. Помимо общеевропейского регламента по возвращению иммигрантов без права на проживание, соглашение касается новых правил предоставления убежища и общего списка ЕС так называемых безопасных стран происхождения.

Предложение еще не окончательно утверждено. Переговорщики Европейского Совета еще должны согласовать позицию с Европейским парламентом, чтобы прийти к соглашению по окончательному тексту правовых документов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в своей новогодней речи заявила, что иностранные граждане, осужденные за тяжкие преступления, должны быть депортированы, если им назначено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года, независимо от их связей с Данией.

Напомним, Христианско-социальный союз, младший партнер Христианско-демократического союза канцлера Германии Фридриха Мерца, призывает к дальнейшему ужесточению миграционной политики как в отношении сирийцев, так и в отношении украинцев.