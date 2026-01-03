Латвия передаст Украине 21 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей

Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект решения правительства о передаче Украине 21 автомобиля, конфискованного у пьяных водителей и в рамках других уголовных дел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Транспортные средства предназначены для военных подразделений Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Харьковской клинической многопрофильной железнодорожной больницы и военной администрации Нововоронцовки.

Автомобили были произведены в период с 2000 по 2019 год. Одним из предназначенных для Украины транспортных средств является внедорожник класса люкс Lincoln Navigator 2003 года выпуска.

Их предварительная рыночная цена, по которой Государственное агентство обеспечения могло бы реализовать эти транспортные средства, составляет около 74 600 евро.

Напомним, Латвия бесплатно передает Украине транспортные средства, конфискованные у пьяных водителей. За 2024 год таких передали более 600.