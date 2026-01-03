Кислица уходит с поста в МИД, будет работать заместителем Буданова в ОПУ

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица будет уволен с должности в связи с переходом на работу в Офис президента.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сообщил журналистам президент Владимир Зеленский после встречи с ним в офисе президента.

Глава государства также описал детали своего решения в своем Telegram.

"Встретился с Сергеем Кислицей. Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе Президента, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД" – рассказал глава государства.

Результатом встречи стало решение об увольнении Кислицы из МИДа для перехода на работу на Банковую.

"Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе", – пояснил Зеленский.

Как известно, Кислица является одним из ключевых переговорщиков в мирном процессе и на встречах с представителями США.

В субботу он рассказал, о чем договаривались западные советники на встрече в Киеве.

Также Кислица принимал участие в недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом.