Кислица рассказал, о чем договаривались советники на встрече в Киеве

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица пояснил, что целью встречи было обсуждение документами перед переговорами на высшем уровне во вторник.

Об этом он заявил по результатам первой панели переговоров.

Кислица, который является участником переговорной группы в так называемом "мирном процессе", пояснил, что западные советники лидеров не имеют целью согласовать в Киеве финальные тексты документов, и пока в них не вносились конкретные изменения.

"Первая сессия была посвящена тому, чтобы пройтись через все документы. Это не была переговорная сессия на экспертном уровне. Советники оценили проделанную работу, высказали свои позиции", – пояснил Кислица.

Он также отметил, что для части участников эта встреча стала первой, когда они могли ознакомиться с полными текстами документов, например, 20-пунктового мирного плана, хотя о содержании документов все знали и до того: "И в Берлине, и в Женеве, и в других местах мы имели разговоры с европейцами. Также внутри ЕС и НАТО происходят консультации".

Сейчас участники встречи проработали все документы, кроме так называемого "плана процветания".

Цель встречи в Киеве, по словам Кислицы – договориться о согласовании документов на переговорах "коалиции решительных", которые состоятся во вторник в Париже на высшем уровне.

"Тот объем информации, которую они получили, требует, чтобы мы собрались во вторник в Париже и, надеюсь, получили политические одобрения этих документов", – отметил Кислица.

Ранее сообщалось, что какие государства прислали в Киев своих советников по вопросам нацбезопасности.

Также запланирована встреча начальников Генштабов относительно гарантий безопасности.

Зеленский рассчитывает, что некоторые документы для завершения войны будут готовы к подписанию в январе.

Недавно в перечень документов, которые согласовываются, добавили тот, который устанавливает последовательность воплощения пунктов мирного соглашения.