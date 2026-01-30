Дуда считает, что Польше нужно быть в Совете мира Трампа даже за $1 млрд

Бывший польский президент Анджей Дуда высказался в поддержку участия Польши в Совете мира, сформированном Дональдом Трампом.

Об этом он говорил в интервью RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Как он отметил, Польше не придется "покупать" членство в Совете мира, созданном Дональдом Трампом, поскольку "ее пригласили".

По его словам, взнос в размере $1 млрд предназначен именно для получения постоянного места в Совете. По его мнению, такие расходы могут быть оправданными, поскольку они будут означать непосредственное участие в принятии ключевых решений по международному порядку.

"Это означает участие в принятии важнейших решений по построению мирового мира и глобальной политики", – заявил Дуда.

Журналист RMF FM отметил, что за одним столом переговоров также будут сидеть лидеры, ответственные за военные преступления, в частности Владимир Путин. Дуда ответил, что история Польши демонстрирует, насколько дорого может обойтись исключение из дискуссий о судьбе мира.

"Были времена, когда нас не было за этим столом, например, в Ялте, и мы потом очень страдали из-за этого", – сказал он, добавив, что "преступника нужно сажать в тюрьму".

Напомним, большинство поляков не поддерживают членство своей страны в Совете мира президента США Дональда Трампа, если за вступление нужно будет заплатить миллиард долларов.

В Министерстве финансов и экономики Польши категорически исключили возможность выделения миллиарда долларов из государственного бюджета на членство в Совете мира.

По словам премьера Дональда Туска, участие Польши в международных организациях такого типа должно быть ратифицировано Сеймом и согласовано Советом министров.

Приглашение Трампа присоединиться к Совету мира стало в Польше предметом острой политической дискуссии. Читайте подробную статью: Польша в "ловушке Трампа": как приглашение в Совет мира стало вызовом для соседей