NYT: Трамп рассматривает возможность рейда на ядерные объекты Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты атаки на Иран, среди которых – рейд спецназа на ядерные объекты страны для их уничтожения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times.

По словам американских чиновников, в последние дни Трампу представили расширенный список потенциальных военных вариантов против Ирана, направленных на нанесение ущерба ядерным и ракетным объектам страны и ослабление верховного лидера.

Эти варианты выходят за рамки предложений, которые Трамп рассматривал две недели назад, когда обещал остановить насилие против протестующих.

На фоне протестов, охвативших Иран несколько недель назад, администрация Трампа рассматривала удары по ядерной программе Ирана, а также удары по более символическим целям – чиновникам, ответственным за подавление демонстраций.

В последние дни Трамп публично требует от Ирана окончательного прекращения любого обогащения урана и отказа от всех своих текущих ядерных арсеналов. Чиновники США остаются скептически настроенными относительно того, примет ли Тегеран условия, выдвинутые Соединенными Штатами.

Поэтому сейчас администрация Трампа рассматривает военные варианты вмешательства в Иран. Среди самых рискованных – тайная отправка американских спецназовцев для уничтожения или серьезного повреждения частей иранской ядерной программы, которые еще не пострадали во время бомбардировок США в июне прошлого года.

Американские чиновники подчеркнули, что эти и другие варианты все еще уточняются и обсуждаются в ближайшем окружении Трампа.

28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

Накануне стало известно, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln прибыла в акваторию Индийского океана, войдя в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM).

Ранее СМИ сообщили, что Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.