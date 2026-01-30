В Кремле утверждают, что не будут обстреливать Украину до 1 февраля по просьбе Трампа

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков утверждает, что Россия согласилась на просьбу президента США Дональда Трампа не наносить удары по Украине до 1 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает российское государственное агентство "РИА Новости".

Песков заявил, что Москва согласилась на предложение Трампа "воздержаться от ударов по Украине" до 1 февраля. Он утверждает, что президент США лично обратился к главе РФ с этой просьбой.

По словам пресс-секретаря Путина, это нужно для того, чтобы создать "благоприятные условия для переговоров".

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил правителя России на неделю приостановить удары "по Киеву и другим городам" из гуманитарных соображений, и тот якобы согласился. Сам Трамп не уточнял, когда должен начаться отсчет "недели".

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января заявил, что прямых договоренностей о прекращении российских ударов по энергетике с Москвой не было. Он добавил, что если Россия продолжит обстреливать Украину, в частности уничтожать ее энергетику, то Киев будет действовать зеркально – и также будет пытаться бить по объектам, которые задействованы в обслуживании военной машины РФ.

1 февраля ожидается новый раунд переговоров о потенциальном мирном соглашении между РФ и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут туда, но участие США "вероятно".