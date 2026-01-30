Европейский стабилизационный механизм предлагает займы на оборону странам еврозоны

Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), который располагает 430 млрд евро, рассматривает возможность займов на оборону странам еврозоны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава Европейского стабилизационного механизма Пьер Граменья в интервью Reuters.

Граменья заявил, что ЕСМ может рассмотреть возможность кредитов на укрепление обороноспособности стран, не требуя взамен жестких экономических реформ.

"В эти времена геополитических потрясений, которые привели к росту расходов на оборону для всех стран, мы должны использовать весь потенциал Европейского стабилизационного механизма", – заявил он.

Граменья указал на использование кредитных линий на оборону для стран, которые имеют хорошее финансовое положение, но чьи бюджеты ограничены, в частности для меньших стран еврозоны.

Займы от Европейского стабилизационного механизма могут получить только страны еврозоны.

Reuters отмечает, что это предложение будет особенно выгодным для балтийских стран. Литва, Эстония и Латвия, которые уже почти в четыре раза увеличили расходы на оборону с момента вторжения России в Украину, беря значительные займы для покрытия этих расходов. Кроме того, эти страны подвергаются все большему количеству диверсионных атак, в которых правоохранительные органы обвиняют Россию и Беларусь.

Балтийские страны заимствовали миллиарды евро по схеме оборонных займов SAFE от Европейского Союза. Поддержка от Европейского механизма стабильности будет работать по аналогичному принципу.

Граменья сказал, что страны могут подавать "коллективные запросы" в ЕСМ с просьбой о кредите.

Накануне Европейская комиссия утвердила вторую группу национальных оборонных планов в рамках инициативы SAFE (Security Action for Europe), которая предусматривает выделение миллиардных кредитов восьми странам-членам для срочного усиления их боеготовности.

В частности, план Польши предусматривает получение почти 44 млрд евро – больше всего среди всех государств-участников программы.

15 января Еврокомиссия одобрила заявки первой группы стран ЕС на финансирование перевооружения.