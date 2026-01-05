Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы

Лидеры Гренландии и Дании призвали президента США Дональда Трампа прекратить угрожать захватить остров, который является частью Датского королевства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", они написали в своих соцсетях.

Призывы Метте Фредериксен и Йенса-Фредерика Нильсена прозвучали после того, как Трамп во время воскресного интервью журналу The Atlantic о действиях США в Венесуэле вновь подтвердил желание контролировать Гренландию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен написала в Facebook, что США "не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Датского королевства".

Фредериксен отметила, что Дания является союзником НАТО, и что Гренландия, как часть королевства, охвачена гарантиями безопасности Альянса.

"Поэтому я настоятельно призываю Соединенные Штаты прекратить угрозы исторически близкому союзнику, другой стране и другому народу, которые очень четко заявили, что они не продаются", – сказала она.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что "когда президент Соединенных Штатов говорит о том, что "нам нужна Гренландия", и связывает нас с Венесуэлой и военным вмешательством, это не просто неправильно. Это очень неуважительно".

"Союзы основаны на доверии. А доверие требует уважения. Угрозы, давление и разговоры об аннексии не имеют места между друзьями. Так не разговаривают с народом, который снова и снова демонстрировал ответственность, стабильность и лояльность. Хватит", – написал Йенс-Фредерик Нильсен.

Трамп повторил свои комментарии по поводу Гренландии во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One в воскресенье, заявив, что ЕС нуждается в том, чтобы США получили Гренландию.

В конце декабря Трамп объявил, что назначает губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии. Это вызвало возмущение как в Дании, так и в Гренландии.

В ЕС заявили, что сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и неприкосновенности границ является чрезвычайно важным для Европейского Союза.