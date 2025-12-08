Над одиозным польским евродепутатом Брауном начался суд

Над одиозным ультраправым польским евродепутатом и главой партии "Конфедерация польской короны" Гжегожем Брауном начался судебный процесс в районном суде Варшавы.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во время первого заседания Браун подал ходатайство об отводе судьи и смене прокурора, из-за чего был объявлен перерыв.

"Да благословит вас Бог, Ваша честь. Я подаю ходатайство об отводе судьи из коллегии", – заявил Браун.

Прокурор Артур Ваньдох назвал ходатайство Брауна "абсурдным" и отверг его требования по смене прокурора, подчеркнув, что следствие проводилось всесторонне и с учетом всех нормативных актов.

Адвокаты потерпевших считают действия Брауна попыткой затянуть процесс и получить "саморекламу".

Сам депутат объяснил ходатайство тем, что, по его мнению, судья Марчин Бжостко является "предвзятым" и не учел его обязанностей в Европарламенте, а также заявил, что этот судья – "неосудья", поскольку назначен на первую должность после 2017 года.

Также отмечается, что в первый день заседания у здания суда проходила демонстрация сторонников Брауна, которые держали баннеры и свистки, что было слышно даже в зале суда.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

По данным прокуратуры, дело касается ряда инцидентов, среди которых события 12 декабря 2023 года в Сейме, когда Браун потушил ханукальные свечи в меноре с помощью огнетушителя, чем оскорбил религиозные чувства иудейской общины.

Обвинительный акт также включает инциденты в Национальном институте кардиологии в 2022 году, когда Браун вошел в больницу с группой людей без масок и якобы напал на директора учреждения, а также события в Немецком историческом институте в 2023 году, где он якобы повредил имущество и заблокировал лекцию о Холокосте.

Дополнительно к обвинениям входит инцидент с елкой в окружном суде Кракова в 2023 году.

Ранее генеральный прокурор Польши подал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с Гжегожа Брауна после его высказываний о концлагере Аушвиц.

Браун известен также тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Белая Подляска.

13 ноября евродепутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с Брауна.

