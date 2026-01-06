Лидеры ключевых стран Европы вышли с заявлением по Гренландии на фоне посягательств Трампа

Лидеры ключевых стран Европы, а также Дании выступили с общей позицией относительно судьбы Гренландии, датской территории, после новых заявлений президента США о желании контролировать остров.

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления опубликовали в официальном X правительства Дании.

К европейскому заявлению по Гренландии присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, премьер Испании Педро Санчес, премьер Великобритании Кир Стармер и датский премьер Метте Фредериксен.

Они отметили, что безопасность в Арктике остается приоритетным вопросом для Европы.

"НАТО четко просигнализировал, что Арктический регион – приоритет, и европейские союзники активизировали свои усилия. Мы и многие другие союзники увеличили присутствие, деятельность и инвестиции, чтобы поддерживать безопасность в Арктике и сдерживать соперников. Королевство Дания, включая Гренландию, является частью НАТО", – отмечают лидеры.

Они акцентировали, что обеспечивать безопасность в регионе нужно коллективными усилиями, в том числе в рамках НАТО – в который входят и США, "с соблюдением принципов Устава ООН, в том числе относительно суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".

"Это универсальные принципы, и мы не уступим в защите этих принципов. США – ключевой партнер в этих усилиях, как страна-член НАТО и страна, которая также имеет оборонное соглашение с Королевством Дания от 1951 года... Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать по вопросам, которые касаются Дании и Гренландии", – отметили лидеры.

Глава МИД Нидерландов в отдельном заявлении выразил поддержку Дании на фоне посягательств Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп в последних интервью после операции США в Венесуэле снова заявил о желании контролировать Гренландию.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец НАТО.