Франция требует освобождения своего гражданина, осужденного в России как "иноагента"

Франция осудила решение российского суда о тюремном заключении для французского гражданина Лорана Винатье по обвинению в деятельности "иноагента" и потребовала его немедленного освобождения.

Об этом говорится в заявлении французского Министерства иностранных дел, которое цитирует "Европейская правда".

В понедельник, 14 октября, суд в Москве приговорил Винатье к трем годам заключения за нарушение правил ведения деятельности "иностранного агента". Обвинение утверждало, что мужчина якобы несанкционированно собирал военную информацию.

Винатье является сотрудником Центра гуманитарного диалога – швейцарской организации, занимающейся посредничеством в урегулировании конфликтов, а также многолетним исследователем Советского Союза.

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В своем заявлении МИД Франции называет приговор Винатье "чрезвычайно суровым" и отмечает, что российское законодательство об "иноагентах" способствует "систематическому нарушению основных свобод в России".

"Франция призывает к немедленному освобождению Лорана Винатье и повторяет свой призыв к российским властям отменить законы об "иностранных агентах". Французские власти остаются полностью готовыми для оказания ему помощи", – добавило ведомство.

В начале июня, когда стало известно о задержании Винатье, французский президент Эмманюэль Макрон обещал оказать ему необходимую помощь.

В августе Париж также призвал освободить Винатье после "большого обмена" заключенных между Россией и Западом.