Трамп заявил, что ему не нужно международное право

Президент США Дональд Трамп заявил, что его полномочия как главнокомандующего ограничиваются только его "собственной моралью", отвергнув международное право и другие ограничения его способности использовать военную силу против стран по всему миру.

Об этом он говорил в интервью для The New York Times, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос о том, есть ли какие-то ограничения его глобальных полномочий, Трамп ответил, что есть одно. "Моя собственная мораль. Мое собственное мышление. Это единственное, что может меня остановить", – заявил президент США. При этом он добавил: "Мне не нужно международное право". В то же время президент США заверил, что "не стремится причинять вред людям".

Когда его спросили, должна ли его администрация соблюдать международное право, Трамп ответил утвердительно. Но он четко дал понять, что именно он будет арбитром, когда ограничения международного права будут применяться к Соединенным Штатам. "Это зависит от того, как вы определяете международное право", – сказал он.

Трамп также дал понять, что использует свою репутацию непредсказуемости и готовность быстро прибегать к военным действиям, часто с целью принуждения других стран.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский Союз обсуждает, какой будет реакция, если угрозы американского президента Дональда Трампа в отношении Гренландии окажутся реальными.

