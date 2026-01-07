В ряде стран Европы ожидается транспортный коллапс из-за снегопадов

В течение ближайших дней в ряде стран Европы ожидаются отмены авиарейсов, задержки поездов и нарушения дорожного движения, поскольку прогнозируется усиление похолодания, что приведет к еще большим снегопадам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Существенное похолодание и снегопады связывают с атлантическим штормом Горетти, который накрыл Европу на прошлой неделе. Ожидается, что непогода приведет к усилению перебоев в работе транспорта.

Французское метеорологическое агентство Meteo France предупредило о снегопадах, которые распространятся на северную половину страны в среду. Британское метеорологическое бюро сообщило, что предупреждения о гололеде останутся в Шотландии, но будут сняты позже утром в большей части Англии и Уэльса.

Поскольку снова ожидаются снегопады, нидерландская авиакомпания KLM заявила, что в среду превентивно отменила 600 рейсов в аэропорту "Схипхол", одном из главных транспортных узлов Европы.

"Мы не сталкивались с такими экстремальными погодными условиями годами", – сказала пресс-секретарь авиакомпании Анушка Аспеслаг.

Как сообщалось ранее, в двух аэропортах Парижа отменили сотню рейсов из-за снегопадов.

Напомним, 5 января французское управление гражданской авиации попросило авиакомпании отменить 15% рейсов в аэропортах Орли и Шарль де Голль после сильных снегопадов во французской столице.

В тот же день ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона приостановил полеты из-за экстремальных погодных условий, также пострадало наземное сообщение в Великобритании.

А в Нидерландах из-за снегопадов возникли значительные проблемы на дорогах страны, а поезда и общественный транспорт на многих маршрутах отменены или курсируют с нарушенным графиком.

В дополнение в аэропорту "Схипхол", который является одним из крупнейших авиахабов Европы, отменили сотни рейсов.