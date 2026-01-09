Украина выясняет у США, есть ли на задержанных танкерах украинцы

В МИД Украины заявили, что посольство в США официально попросило Соединенные Штаты предоставить информацию, есть ли у членов экипажей задержанных недавно танкеров украинское гражданство.

Об этом журналистам сообщили в МИД Украины, информирует "Европейская правда".

"Посольство Украины в США сделало официальный запрос о наличии у отдельных членов экипажей на борту задержанных танкеров гражданства Украины", – отметили в министерстве.

Там добавили, что находятся в постоянном контакте с американской стороной и рассчитывают на получение официальной информации после проведения на судах всех необходимых процедур проверок.

Напомним, 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Судна обвиняют в нарушении санкционной политики.

В РФ заявили, что на танкере под российским флагом были российские граждане. Москва призвала США освободить экипаж и обращаться с гражданами РФ гуманно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал танкер Bella 1 (Marinera) как фиктивный российский нефтяной танкер, который лишь притворялся российским, чтобы избежать правосудия.