В МИД России заявили, что Трамп решил отпустить двух россиян с задержанного танкера

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что в ответ на обращение РФ президент США Дональд Трамп распорядился освободить двух российских граждан, членов экипажа танкера Bella 1 (Marinera).

Об этом Захарова сказала в комментарии в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Представительница МИД РФ сообщила, что Россия попросила США освободить двух своих граждан, которые находились на задержанном в Северной Атлантике танкере. Дональд Трамп, по ее словам, согласился это сделать.

"Мы приветствуем это решение и выражаем благодарность руководству США", – заявила Захарова.

Напомним, 7 января американские военные взяли под контроль два танкера, включая судно Bella 1 под российским флагом, которое они преследовали более двух недель. Судна обвиняют в нарушении санкционной политики.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал танкер Bella 1 как фиктивный российский нефтяной танкер, который лишь притворялся российским, чтобы избежать правосудия.

В МИД Украины заявили, что посольство в США официально попросило Соединенные Штаты предоставить информацию, есть ли у членов экипажей задержанных недавно танкеров украинское гражданство.