Польша требует от Венгрии разъяснений о предоставлении убежища польским гражданам

Польша сожалеет по поводу решения Венгрии предоставить убежище двум польским гражданам и считает, что оно нанесло ущерб двусторонним отношениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Польши, которое приводит Onet.

В министерстве отметили, что Польша, как и другие члены ЕС, "получила информацию о предоставлении убежища в Венгрии двум гражданам Республики Польша. Информация, переданная Европейской комиссии, не содержит данных о лицах, которым было предоставлено убежище".

"Польша с сожалением воспринимает последние шаги правительства Венгрии, которые негативно влияют на двусторонние отношения и подрывают принципы европейской солидарности", – отметило Министерство иностранных дел Польши

Польская сторона "обратилась непосредственно к венгерской стороне с просьбой предоставить информацию о том, кто является лицами, на которых распространяется это решение". Ответ из Венгрии еще не поступил.

Польша сообщила властям Венгрии о своем несогласии с игнорированием правовых систем, действующих в странах ЕС. Кроме того, Министерство иностранных дел намерено представить послу Венгрии в Польше "негативную оценку этих действий".

Ранее СМИ сообщили, что незадолго до Рождества венгерская делегация в ЕС направила письмо ко всем другим делегациям государств-членов в Брюсселе, в котором сообщила, что Венгрия предоставила убежище гражданам Польши. Их имена неизвестны.

Год назад, в декабре 2024 года, Венгрия предоставила политическое убежище бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, которого разыскивают в его стране за 11 финансовых преступлений, связанных с вероятным хищением средств так называемого Фонда юстиции.

В конце 2025 года бывший начальник Романовского, экс-министр юстиции Збигнев Зёбро, появился в Будапеште на необычно длительный срок – именно тогда, когда против него готовили уголовные обвинения, а Сейм отменил его иммунитет.

Он проводил встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном в его кабинете. Зёбро не ответил на вопрос польских журналистов, поднимался ли вопрос о предоставлении убежища во время их разговора.