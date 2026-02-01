В Будапеште прошел массовый протест из-за скандальных заявлений министра из кабинета Орбана

В венгерской столице Будапеште вечером в субботу более 1000 протестующих, многие из которых принадлежат к венгерской цыганской общине, провели демонстрацию, требуя отставки министра Яноша Лазара из-за его провокационных комментариев, которые, по мнению многих присутствующих, были расистскими.

Демонстранты собрались у офиса Яноша Лазара, требуя извинений за его комментарии и отставки.

Ромское население Венгрии, которое, по некоторым оценкам, насчитывает около 1 миллиона человек, или более 10% от общей численности населения страны, является самым многочисленным, но наиболее маргинализированным меньшинством.

Ромы традиционно сталкиваются с бедностью, системной дискриминацией, сегрегацией и периодическим расовым насилием.

Выступая перед сторонниками во время форума общины в начале этого месяца, Лазар разжег напряженность, когда описал ромов как "резерв" рабочей силы, который может помочь облегчить хронический дефицит рабочей силы в Венгрии, выполняя работу, которую большинство венгров считают неприемлемой.

"Если нет мигрантов, а кто-то должен убирать туалеты в междугородних поездах, то мы должны задействовать наши внутренние резервы... Венгерские избиратели не проявляют большого энтузиазма убирать чужие туалеты, поэтому внутренним резервом являются ромы в Венгрии. Это реальность", – сказал министр.

Комментарии Лазара вызвали бурную реакцию, а также беспокойство в правительстве, что они могут разочаровать ромских избирателей, которые обычно являются надежным электоратом для партии премьера Виктора Орбана "Фидес".

Некоторые выдающиеся ромские лидеры и знаменитости выразили свое возмущение по поводу этих комментариев в социальных сетях, а группа цыганских активистов и протестующих сорвала другой форум, проведенный Лазаром на этой неделе, требуя его отставки.

Лазар публично извинился, хотя заявил, что его высказывания были неправильно истолкованы.

На субботней акции протеста, где многие держали цыганские флаги и туалетные щетки в намек на заявления Лазара, музыкант Иштван Сильваши сказал, что эти комментарии "глубоко оскорбили патриотизм" венгерских ромов.

"Это глубоко обидело нас как людей, это обидело наших детей, наших матерей, наших отцов, наших предков, нашу культуру и наше будущее. Лазар не уйдет в отставку, правительство не уйдет в отставку, но это не страшно. 12 апреля мы узнаем, за кого нам следует проголосовать", – сказал он.

Между тем опросы показывают, что венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра сохранила 10-процентный отрыв от партии "Фидес".

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.

