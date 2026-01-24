В НАТО готовят безлюдную роботизированную зону на границе с Россией и Беларусью

НАТО планирует в течение следующих двух лет осуществить масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.

Об этом заявил изданию Welt am Sonntag бригадный генерал Бундесвера Томас Ловин, сообщает "Европейская правда".

Ловин стал первым генералом НАТО, который публично рассказал о новой концепции обороны – Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) (Линия сдерживания на восточном фланге). По информации газеты, эту концепцию планируют реализовать по возможности уже к концу 2027 года.

"Мы увидим ощутимо большие запасы, чем раньше, в государствах НАТО, граничащих с Россией", – заявил изданию Ловин, который является заместителем начальника штаба по вопросам оперативного управления Сухопутного командования НАТО в Измире.

По его словам, это будет включать, например, "склады оружия и боеприпасов для перевооружения систем обороны в автоматизированной зоне, а также для оснащения сил НАТО".

Ловин отметил, что Альянс намерен "построить комплексную многослойную систему обороны вдоль границы с Россией и Беларусью и использовать для защиты не только конвенционные войска, но и с помощью препятствий и технологий создать роботизированную или автоматизированную зону в приграничной зоне с противником, которую тому придется сначала преодолеть".

Система датчиков разведки и в значительной степени автоматизированное и роботизированное оружие должны помочь остановить российские войска на первом этапе нападения, сохраняя при этом жизни собственных солдат. По словам генерала, новая автоматизированная зона на границе с Россией и Беларусью будет преимущественно безлюдной.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

Также сообщалось, что ЕС хочет создать альянс дронов с Украиной в начале 2026 года.

Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с беспилотниками, не дожидаясь реализации инициативы Европейского Союза по "стене дронов".