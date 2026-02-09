Трамп анонсировал приезд Си в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ближе к концу года примет в Белом доме китайского лидера Си Цзиньпина на фоне попыток двух стран наладить экономические отношения.
Заявление американского президента приводит AFP, сообщает "Европейская правда".
Трамп высказал это мнение в интервью NBC News, записанном в среду – в тот день, когда он и Си провели телефонный разговор о торговле, Тайване, войне России в Украине и ситуации в Иране.
Ожидается, что Трамп посетит Китай в апреле, а затем Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты.
"Да, он (Си. – Ред.) приедет в Белый дом – ближе к концу года. Это две самые мощные страны в мире, и у нас очень хорошие отношения", – сказал Трамп.
Также стоит отметить, что 6 февраля США призвали Китай и Россию к переговорам по заключению нового договора о контроле над ядерными вооружениями.
Кроме того, недавно Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами на канадские импортные товары после того, как премьер Канады Марк Карни посетил Пекин и подписал торговое соглашение с Китаем.