Трамп анонсировал приезд Си в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближе к концу года примет в Белом доме китайского лидера Си Цзиньпина на фоне попыток двух стран наладить экономические отношения.

Заявление американского президента приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Трамп высказал это мнение в интервью NBC News, записанном в среду – в тот день, когда он и Си провели телефонный разговор о торговле, Тайване, войне России в Украине и ситуации в Иране.

Ожидается, что Трамп посетит Китай в апреле, а затем Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты.

"Да, он (Си. – Ред.) приедет в Белый дом – ближе к концу года. Это две самые мощные страны в мире, и у нас очень хорошие отношения", – сказал Трамп.

Также стоит отметить, что 6 февраля США призвали Китай и Россию к переговорам по заключению нового договора о контроле над ядерными вооружениями.

Кроме того, недавно Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами на канадские импортные товары после того, как премьер Канады Марк Карни посетил Пекин и подписал торговое соглашение с Китаем.