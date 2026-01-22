В Литве озвучили количество генераторов, которые готовят к передаче Украине

В правительстве Литвы сообщили о срочной передаче Украине 90 генераторов стоимостью более 2 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в пресс-релизе правительства.

О новой энергетической поддержке в четверг объявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

В правительстве уточнили, что речь идет о 90 генераторах для обеспечения работы теплоснабжения, электроэнергетики и критической инфраструктуры.

"Решение было принято оперативно, в ответ на срочное обращение украинских властей и с учетом текущей ситуации в энергетическом секторе. Литва поддерживает и будет поддерживать Украину в трудный для страны момент", – заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

"В связи с тем, что температура воздуха в Киеве уже некоторое время падает до минусовых значений, особенно ночью, тысячи жителей сталкиваются с реальной угрозой для своего здоровья и жизни. Поэтому генераторы электроэнергии становятся жизненно важным средством гуманитарной помощи", – сказал министр обороны Робертас Каунас.

Ранее писали, что Польша передает 400 генераторов для Киева и прилегающих общин.

Между тем Нидерланды срочно выделили дополнительные 23 млн евро на энергетическую помощь Украине, Дания – дополнительные 20 млн евро.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.