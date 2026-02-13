Как Украине добиться значительного прогресса в борьбе с коррупцией и получить зеленый свет от ЕС

В 2025 году Украина на один балл улучшила свой показатель в Индексе восприятия коррупции (CPI) – речь идет не об объеме коррупции, а о восприятии ее обществом.

Главная проблема Украины сегодня – не столько сама коррупция, сколько ощущение стагнации и безнаказанности. Общество устало от "процессов", теперь все стремятся к "результатам".

О том, как Украине достичь весомого и заметного прогресса в антикоррупции и получить зеленый свет от ЕС, читайте в статье руководителя коммуникаций Transparency International Ukraine Юлии Сухаревской Как изменить отношение к "украинской коррупции": объясняем, какого главного изменения ждет ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Для достижения весомого прогресса в сфере антикоррупции Киеву достаточно выполнить или, по крайней мере, продвинуться в выполнении краткой дорожной карты, которую определила сама Еврокомиссия. Этот документ известен под названием "10 пунктов Качки-Кос" – по фамилиям чиновников, которые его подписали.

В реальности, к слову, в этом списке значительно больше 10 пунктов.

Например, первый пункт можно смело разделить на четыре отдельных, ведь он охватывает сроки расследования, сроки давности, противодействие процессуальным задержкам, подследственность Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и другие вещи.

Классический путь – принимать отдельные законы по каждому из этих вопросов, но лучше объединить в один. Все элементы первого пункта можно объединить в комплексные изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК) Украины.

В офисе вице-премьера Тараса Качки выбрали именно этот путь и решили сосредоточиться на этих изменениях в УПК Украины как на наиболее объемном пункте документа.

Что именно нужно изменить?

Во-первых, нужны механизмы противодействия злоупотреблению процессуальными правами. В частности, суды должны получить инструменты для реагирования на недобросовестное поведение участников процесса. Это затягивание выступлений в судебных дебатах (дело Насирова и Чауса), необоснованные неявки в судебные заседания и т. п.

Кроме того, остается проблемная норма в УПК Украины, которая позволяет автоматическое закрытие уголовного производства из-за пропуска срока досудебного расследования. Ее часто – хотя и не совсем корректно – называют "правками Лозового".

Другим проблемным вопросом являются сроки давности, в частности то, когда их течение прерывается, приостанавливается или останавливается. Причем здесь нет четкого "европейского стандарта".

"В проекте Директивы ЕС говорится, что минимальный срок давности должен составлять от восьми до пятнадцати лет, в зависимости от тяжести правонарушения", – говорит старший юридический советник Transparency International Ukraine (TI Ukraine) Павел Демчук.

В Украине, где срок часто в разы меньше, необходимость исправления этого является насущной. "Несмотря на это, не менее важна и эффективная работа следствия и суда по соблюдению разумных сроков досудебного расследования и судебного разбирательства", – отмечает эксперт.

Также Украине крайне необходимо упрощение и ускорение процессуальных процедур путем введения письменного производства в отдельных случаях, сокращения оснований для коллегиального рассмотрения дел и устранения чрезмерных формальностей, таких как обязательное участие понятых.

К примеру, сейчас дела в отношении нардепов за недостоверное декларирование (нетяжкое преступление) должны рассматриваться коллегиально тремя судьями, отнимая человеческие ресурсы.

Третьим направлением реформ TI Ukraine предлагает определить усиление способности антикоррупционных органов путем уточнения подследственности НАБУ, предоставления дополнительных полномочий руководителю САП и обеспечения лучшей координации между различными институтами, в частности с Агентством по розыску и управлению активами (АРМА) в вопросах управления арестованными активами.

Эти "мелочи" в совокупности подрывают эффективность НАБУ и САП.

Подробнее о проблемах и путях их решения – в статье Юлии Сухаревской Как изменить отношение к "украинской коррупции": объясняем, какого главного изменения ждет ЕС.