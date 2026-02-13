Как США хотят реформировать НАТО и что об этом думают в Европе

12 февраля на заседании министров обороны НАТО заместитель главы Пентагона Элбридж Колби объявил, что НАТО нуждается в глубоком реформировании.

А за день до встречи в Брюсселе Североатлантический альянс официально начал военную миссию в Арктике, чтобы удовлетворить США. Никакие параметры миссии пока не определены. По сути, ее цель – сохранить лицо Трампу на фоне гренландского кризиса.

Единственное, что известно и что подчеркивают буквально все союзники, – акцент на Арктике не должен отвлекать внимание от Украины.

Более подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Брюсселя) НАТО версии 3.0. Как Европа уладила конфликт с США и удержит ли Украина внимание Альянса.

Ежегодно – и уже много лет подряд – в четверг накануне Мюнхенской конференции по безопасности министры обороны всех государств-членов Альянса собираются в Брюсселе, чтобы "сверрить часы", согласовать политику.

Этот день выбрали из соображений логистики – чтобы американским и канадским руководителям Минобороны было удобно приехать в Европу сразу на два ключевых события в сфере безопасности.

На этот раз вместо министра обороны США Пита Хэгсета в Брюссель полетел Элбридж Колби, должность которого можно перевести как заместитель министра по политическим вопросам.

Эта замена не является плохим сигналом со стороны США, считает исландский министр иностранных дел, представляющий эту страну также на встрече Минобороны.

Нынешний глава Пентагона с начала работы на должности показал себя как не очень приятный для европейских коллег собеседник.

Его заместитель Элбридж Колби – типичный представитель действующей администрации. Он также считает, что США должны уменьшать усилия в Европе. Он точно не является проукраинским и, как говорят, стоял за решениями о прекращении поставок ВСУ ракет ПВО из американских запасов.

В то же время за прошлый год, как утверждают в НАТО, он часто работал с европейскими коллегами и продемонстрировал конструктивность во взаимодействии – такой себе "добрый полицейский" по сравнению с Хегсетом.

Колби приехал с четким сигналом – НАТО нуждается в реформировании.

При этом речь идет не о пересмотре юридической основы Альянса, а об изменении идеологии, подхода к его функционированию.

Для европейцев это хорошо, потому что означает сохранение двух ключевых ожиданий от Альянса – "ядерного зонтика" и совместной обороны в случае нападения.

Впрочем, подробных заверений – например, об обязательстве США вступить в войну в случае нападения на любого члена НАТО – от Колби не прозвучало.

Кроме того, судя по всему, зоной деятельности и совместной защиты Альянса остается нынешняя территория и не появляется новых мотивов, по которым США могут требовать присоединения европейских военных.

Так что же изменится?

На данный момент концепция Колби сформулирована в общих чертах и, очевидно, будет "подправляться" по ходу событий. Но кое-что уже известно.

О первом практическом изменении Колби уже предупредил: США будут сокращать военное присутствие в Европе там, где оно не касается поддержания ядерного потенциала. Именно сокращать, о полном отзыве речи не идет, подчеркнул он.

Ну и конечно же, требованием США в обновленном подходе к НАТО остается рост оборонных бюджетов европейских государств.

Для европейцев все эти условия вполне приемлемы, поэтому министры уезжали из Брюсселя с ощущением, что в НАТО вернулась стабильность.

За день до того, как министры собрались в Брюсселе, военное командование объявило о срочном создании новой военной миссии НАТО, получившей название "Арктический часовой" (Arctic Sentry).

Это позволит всем членам Альянса "выдохнуть", снять внимание с политической проблемы, которую создал гренландский кризис.

И переключиться на более насущные вещи. Например, на Украину.

Часть министров, в том числе представляющих северные страны, откровенно подчеркивали это в Брюсселе.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Брюсселя) НАТО версии 3.0. Как Европа уладила конфликт с США и удержит ли Украина внимание Альянса.