Рубио анонсировал вероятную встречу с Зеленским в Мюнхене

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Говоря о потенциальной встрече с украинским президентом, госсекретарь США подчеркнул необходимость завершения войны в Украине.

"Я думаю, он (Владимир Зеленский. – Ред.) там будет, и будет возможность с ним увидеться. Насколько я понимаю, это есть в моем графике – не на 100% уверен, но убежден, что мы встретимся", – сказал Рубио журналистам перед вылетом в Мюнхен в четверг вечером.

Комментируя нынешние российские обстрелы Украины, Рубио назвал их "ужасными".

"Это война. Именно поэтому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года. Страдания – невероятные. В этом и проблема войн. Именно поэтому войны – это плохо, и именно поэтому мы уже более года упорно работаем, чтобы положить конец этой войне", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

В рамках Мюнхенской конференции в этом году впервые откроют специальный Украинский дом.

Сообщалось, что Рубио возглавит самую большую в истории делегацию США на Мюнхенской конференции.