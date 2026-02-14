Зеленский и Рютте рассказали в Мюнхене, какую цель ставит Россия сейчас в "мирных" переговорах

Президент Украины и генсек НАТО, участвующие в совместной панели Мюнхенской конференции по безопасности, скептически оценили нынешние намерения РФ вести реальные переговоры, и предостерегли Запад от ошибки в его оценке.

Об этом сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Генеральный секретарь Альянса отметил, что смена переговорщика со стороны РФ в трехстороннем диалоге свидетельствует, что сейчас Путин не стремится достичь договоренности о мире.

"Ну разве Путин серьезно к этому относится? Путин снова посылает на переговоры в Женеву этого "историка" о том, как все развивалось еще от шведов или что-то подобное", – аргументировал Марк Рютте, ссылаясь на назначение Мединского главой делегации РФ на следующий раунд.

Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил уверенность в том, что Россия хочет добиться разделения Украины, но это никак не остановит ее желание продолжать войну.

"Путин надеется повторить Мюнхен 1938 года. Было бы иллюзией верить, что эту войну можно надежно закончить, разделив Украину, так же как было иллюзией верить, что пожертвовав Чехословакией, Европа спасет себя от большой войны.

Зеленский, впрочем, заверил, что Украина готова продолжать переговоры и надеется, что Запад своим давлением сможет принудить Россию к миру.

"Мы много инвестировали в этот процесс и находимся в постоянном контакте со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером будем работать с любым кого назначит президент Трамп. И результатом всех этих усилий должна быть настоящая безопасность и настоящий мир. Не то, что получилось в Женеве в 2021 году, не то, на что надеются россияне от этого так называемого духа Анкориджа, о котором нам не рассказали", -заявил он.

