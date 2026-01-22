Зеленский ответил, присоединится ли Украина к Совету мира Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина сможет рассматривать членство в создаваемом президентом США Совете мира только после завершения войны – поскольку не считает возможным быть там за одним столом с Россией и Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение от Трампа в Совет мира, и сказал, что отсылка к нему уже заложена в "плане из 20 пунктов", который наработали на основе первоначального "мирного плана" США – как предложенного Штатами органа, который должен участвовать в надзоре за прекращением огня.

Он отметил, что не знал, каким именно является замысел Трампа относительно Совета мира и кого он туда планирует приглашать.

"Но для нас понятно, что мы сможем там быть, когда война закончится. С Россией мы сейчас враги. Беларусь – союзник России, вместе с ними мы не можем быть (за одним столом. – Ред.). И это уже в пакете, в плане из 20 пунктов. Думаю, все это, с мониторинговой миссией, будет работать, когда война закончится – именно для нас",– сказал Зеленский.

Напомним, днем 22 января Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, обе стороны назвали встречу "хорошей".

Трамп сказал, что они на встрече не упоминали вопрос участия Украины в его Совете мира.

Перед этим на полях ВЭФ в Давосе состоялось официальное учреждение Совета мира – туда пока не вступил ни один из традиционных западноевропейских союзников США.

Ранее сообщалось, что Украина получила приглашение в организацию, но еще размышляет над ним.

Вечером 22 января вопрос с Советом мира будет в повестке дня внеочередного саммита ЕС.