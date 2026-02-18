СМИ: Германия хочет дать новые широкие полномочия своей внешней разведке

Германия принимает меры для укрепления своей внешней разведки, стремясь наделить ее новыми широкими полномочиями в рамках подготовки к возможному разрыву отношений с США.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Этот план появился на фоне роста обеспокоенности среди лидеров Германии и других европейских стран тем, что президент США Дональд Трамп может прекратить обмен разведданными, от которого в значительной степени зависит Европа, или использовать эту зависимость в своих интересах.

По мнению официальных лиц в Берлине, так же как европейские страны должны радикально усилить свои вооруженные силы, чтобы получить большую автономию, так и разведывательный аппарат Германии должен стать гораздо более эффективным.

"Мы хотим продолжать тесно сотрудничать с американцами. Но если президент [США], кто бы им ни был, решит в будущем действовать самостоятельно, без европейцев... то мы должны быть готовы стоять на своих двоих", – заявил Politico Марк Генрихман, председатель специальной комиссии в немецком Бундестаге, которая контролирует деятельность разведывательных служб страны.

Немецкие лидеры считают, что эта потребность стала особенно насущной в их стране, где внешняя разведка имеет гораздо больше юридических ограничений, чем разведывательные службы в других странах.

Как указано в публикации, канцлер Фридрих Мерц хочет усилить и освободить от ограничений внешнюю разведку страны, предоставив ей гораздо более широкие полномочия для осуществления диверсионных актов, проведения наступательных киберопераций и более агрессивного шпионажа.

Немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) в настоящее время подчинена строгому механизму парламентского контроля. Ее полномочия ограничиваются сбором и анализом разведывательной информации. Агенты не имеют юридических полномочий вмешиваться для предотвращения потенциальных угроз.

Такие ограничения больше не являются оправданными, особенно учитывая угрозу российских диверсий, заявляют немецкие чиновники.

Вследствие слабости разведки Германия в значительной степени полагается на тайные операции США для предотвращения запланированных атак. Например, США предупредили о российском покушении на убийство генерального директора Rheinmetall и покушении на атаку израильского посольства в Берлине.

Как указано, в Германии были потрясены, когда Вашингтон временно прекратил обмен разведданными с Украиной в марте прошлого года, чтобы оказать давление на Киев во время мирных переговоров с Россией.

Этот эпизод показал, что администрация Трампа готова использовать доминирование США в сборе разведданных, чтобы оказать давление на союзников. Несколько месяцев спустя Мерц пообещал значительно увеличить возможности BND.

В частности, правительство Мерца увеличило бюджет BND до 1,51 млрд евро в этом году. Канцлер также стремится смягчить правила защиты данных, которым подчиняется BND, позволив использование искусственного интеллекта и распознавания лиц.

Канцелярия надеется вынести полный пакет предложенных реформ на голосование в парламенте до осени.

В конце января Financial Times писало, что европейские союзники Украины рассчитывают "значительно" уменьшить зависимость Киева от разведывательных данных США.

К тому же будущее правительство Нидерландов хочет подтолкнуть Европу к созданию более тесного клуба обмена разведданными.